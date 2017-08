Un cas de tuberculose détecté dans la Vienne

L'Agence régionale de santé a annoncé lundi 7 août qu'elle lance une campagne de dépistage de la tuberculose dans la Vienne après la détection d'un cas au CHU de Poitiers. La patiente atteinte est une résidente de la maison de retraite la Fontaine à Saint-Martin-la-Pallu dans le Neuvillois.

C'est le CHU de Poitiers qui a transmis l'alerte auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) et de son antenne départementale dans la Vienne. L'hôpital s'est rendu compte que l'une de ses patientes arrivée sur place pour tout autre type de soins, était effectivement porteuse de la tuberculose. La plupart des personnes qui se sont trouvées en contact avec elles, ont été prévenues. Certaines ont été soumises à des tests de dépistages, et, par précaution, l'ARS va lancer une plus large campagne en octobre 2017.

Selon le communiqué de l'ARS envoyé le lundi 7 août, la tuberculose est une maladie qui se transmet par voie aérienne (toux, éternuements) et qui se soigne avec des antibiotiques adaptés. Elle se manifeste par la persistance de certains symptômes pulmonaires (toux, difficultés ou douleurs respiratoires, crachats) ou généraux (fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissement anormal). Aucune action de décontamination des locaux n’est nécessaire car le germe ne résiste pas dans l’environnement.

La patiente en question a résidé dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence de la Fontaine à Saint-Martin-la-Pallu, dans le département de la Vienne.

L’ARS, le CHU et l’EHPAD concerné, ont décidé de mettre en place une procédure de dépistage à destination des résidents de l’EHPAD et des agents de ces deux établissements. Par précaution, et compte tenu du faible risque de contamination par voie aérienne, le dépistage des résidents et des personnels repose sur la réalisation d’un test cutané qui pourra être complété par une radio pulmonaire.

Un courrier d’information a été envoyé aux familles et aux résidents dès le lundi 7 août 2017 et les médecins traitants des résidents ont également été informés.

Une réunion d’information des personnels et des familles des résidents de l’EHPAD a été organisée le jeudi 10 août, en présence du médecin coordonnateur de l’EHPAD, des représentants du centre de lutte antituberculeux de la Vienne, et des services de l’ARS.

Une information spécifique auprès des agents du CHU de Poitiers, susceptibles d’avoir été exposés, est également organisée. Une campagne de dépistage sera donc assurée dès le début du mois d’octobre 2017, par les services de la médecine du travail du CHU et pour les personnels ayant pu être en contact.

La bonne coopération entre le CHU, l’ARS, et l’EHPAD a permis, semble-t-il, la mise en place très rapide d’un dispositif de prévention ciblé et efficace, c'est ce que précise le communiqué de l'Agence.