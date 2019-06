Un cas de tuberculose détecté dans une école maternelle de Poitiers

Poitiers, France

A Poitiers, un cas de tuberculose a été détecté à l'école maternelle Alphonse Daudet, dans le quartier des Couronneries. Il s'agit d'un cas de tuberculose pulmonaire, une maladie infectieuse provoquée par une bactérie et qui se transmet par voie aérienne.

Une maladie qui se guérit par antibiotique

L'agence régionale de santé a d'ores et déjà informé les parents d'élèves et les personnels de l'établissement. Cet enfant a été pris en charge et a bénéficié d’un traitement adapté. Il est sorti d’hospitalisation, et son état de santé n’est pas jugé préoccupant. Sa famille et son entourage proche ont également été pris en charge pour un dépistage qui n’a révélé, à ce jour, aucun autre cas de cette maladie.

La tuberculose étant une maladie contagieuse, par mesure de prévention, il va donc être proposé un dépistage de l’ensemble des élèves et des personnels intervenant à l’école maternelle Alphonse Daudet. La tuberculose est une maladie infectieuse provoquée par une bactérie qui se transmet par voie aérienne. On en guérit complètement après un traitement antibiotique.

Une campagne de dépistage organisée

Comme l'évolution de la tuberculose est lente, l'ARS va organiser un dépistage antituberculeux. Celui-ci va se dérouler en plusieurs phases. Un médecin de l'Agence régionale de la santé a passé son vendredi après-midi à expliquer la procédure aux parents de l'école. Le centre de lutte anti-tuberculeuse a été alerté à Poitiers.

Les autorités sanitaires ont vite réagi. Il s'agit d'éviter les problèmes rencontrés dans la campagne de dépistage lancée après la mort d'un enfant atteint de tuberculose à l'école de Smarves dans la Vienne en avril 2017.