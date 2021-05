Un cas de variant "indien" détecté dans le Nord

C'est le premier cas de contamination au variant "indien" dans les Hauts-de-France. Un homme de nationalité indienne, hébergé dans le Nord a été testé positif au variant "indien" le 2 mai suite à un test antigénique d'après un communiqué de l'Agence régionale de santé. L'individu en question revenait d'un séjour en Inde via un pays du Moyen-Orient. A la demande de l'ARS, un séquençage complet du génome viral a été réalisé par le laboratoire de virologie du CHU de Lille. Ces analyses complémentaires ont permis de confirmer la contamination au variant indien.

Le patient a été isolé et bénéfice d'un suivi par l'Agence régionale de santé et l'Assurance maladie. Trois contacts à risque ont été identifiés, dans son entourage proche. Ces trois personnes sont isolées et suivies par l'Agence régionale de santé et l'Assurance maladie. A ce jour, elles ne sont pas porteuses du virus.