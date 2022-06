Un cas de variole du singe détecté à Marseille

L'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) confirme ce lundi midi qu'un cas de variole du singe a été détecté chez un professionnel de l'AP-HM samedi dernier. Selon les informations La Provence, confirmées par France Bleu Provence, il s'agit d'un agent de l'hôpital nord.

Le patient a été isolé et il se porte bien, selon les indications de l'AP-HM. Les personnes ayant été en contact étroit avec ce patient ont déjà été recensées et les autorités sanitaires vont leur indiquer les démarches à suivre. Des consultations sont par ailleurs ouvertes auprès de la médecine du travail pour les personnels de l'hôpital qui le souhaitent, ce qui permettra par exemple de clarifier leurs risques de contamination et de leur fournir des indications sur le vaccin contre la variole.

Un risque faible de transmission à d'autres agents ou à des patients

Actuellement, "la probabilité d'une contamination à d'autres personnels est jugée négligeable" selon l'AP-HM. Cet agent de l'hôpital ayant appliqué les précautions en cours dans les établissements de santé, "aucun patient n'est considéré à risque d'une transmission" estime l'AP-HM.

La France compte ce lundi plus d'une cinquantaine de cas confirmés d'infection au virus de la variole du singe, selon les autorités sanitaires, la plupart situés en Île-de-France.

Des symptômes de fièvres et éruptions de vésicules sur les mains, les pieds et le visage

L’infection par le virus Monkeypox débute le plus souvent par une fièvre, fréquemment forte et accompagnée de maux de tête, de courbatures et d’asthénie. Santé Publique France précise qu'après deux jours environ, apparaît une éruption vésiculeuse, faite de vésicules remplies de liquide qui évoluent vers le dessèchement, la formation de croutes puis la cicatrisation. Des démangeaisons peuvent survenir. Les vésicules se concentrent plutôt sur le visage, les paumes des mains et plantes des pieds. Les muqueuses sont également concernées, dans la bouche et la région génitale. Les ganglions lymphatiques sont enflés et douloureux, sous la mâchoire et au niveau du cou.

L’incubation de la maladie peut aller de 5 à 21 jours. La phase de fièvre dure environ 1 à 3 jours. La maladie guérit le plus souvent spontanément, au bout de 2 à 3 semaines mais parfois 4 semaines.

La variole du singe ("monkeypox" en anglais) est une maladie le plus souvent bénigne, mais sa diffusion en dehors des zones endémiques telles que l'Afrique de l'Ouest reste une source de préoccupation. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, avait indiqué la semaine dernière que les autorités ne s'attendaient pas à une "flambée" de la maladie, et que le pays disposait de stocks suffisants de vaccins pour les personnes cas contact. Face aux cas de variole du singe, la Haute autorité de Santé a recommandé le 24 mai la vaccination des adultes, y compris des professionnels de santé, ayant eu un contact à risque avec un malade.