Un casque à réalité virtuelle pour que les enfants supportent mieux certains soins à l'hôpital de Brive

Brive-la-Gaillarde, France

La réalité virtuelle entre peu à peu dans nos vies. Mais au-delà du jeu ce sont ses applications techniques qui se développent. L'exemple du service pédiatrie de l'hôpital de Brive en est une belle illustration. Celui-ci s'est vu remettre ce vendredi un casque à réalité virtuelle par l'association briviste "Pour nos p'tits gaillards" qui vient en aide aux enfants malades et hospitalisés. L'initiative en revient à l'APICEMH, l'association du service pédiatrie de Brive.

Ne pas voir pour ne pas avoir peur

"L"idée est dans le cadre de notre prise en charge de la douleur chronique d'utiliser un objet qui les divertisse" précise la présidente de l'APICEMH, Yannick Peyramaure. Le casque est donc surtout un moyen de détourner l'attention des enfants et de les empêcher de voir ce qui leur est fait, notamment lors des piqûres, des prises de sang, des poses de cathéters ou encore d'une ponction lombaire. "Ce sont des choses qui peuvent être assez effrayantes pour l'enfant".

Pas pour les très jeunes enfants

Les univers proposés par le casque sont quasi infinis. L'essentiel est de calmer les enfants. Des balades dans des zoos peuvent par exemple être diffusées ou dans des univers féériques. Il faut toutefois faire attention. Stéphane Boudeau, président de "Pour nos p'tits gaillards" qui a financé l'achat du casque, a essayé lui-même ce dernier et l'a fait tester également à ses deux filles très jeunes. L'une d'elle a tout de suite enlevé le casque en pleurant raconte-t-il. "Elle ne savait plus où elle était". Bref, le casque sera utilisé plus pour des enfants déjà d'un certain âge. Il n'est pas vraiment adapté pour les tout petits.