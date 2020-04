Un Issoldunois de 95 ans guérit du coronavirus

Sur la photo publiée par Châteauroux Métropole, l'homme apparaît, pouce levé, en signe de victoire et derrière son masque, on le devine tout sourire. Robert Nonnet, 95 ans, est désormais guérit du coronavirus. Le fringant nonagénaire était entré à la clinique Saint François fin janvier pour une opération du col du fémur. Mais le patient, habitant Issoudun, est contaminé sur place par le coronavirus. Soumis à un protocole de soin, l'homme a vaincu le covid-19 et peut désormais sortir de l'hôpital. "Nous lui rendons hommage et lui disons merci pour ses mots gentils à l'attention du personnel médical" souligne Châteauroux Métropole qui insiste sur "l'optimisme à tout épreuve" de ce patient "remarquable".