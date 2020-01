Un centre d'art thérapie ouvre ses portes à Dijon

Ce mardi 14 janvier à eu lieu l’inauguration de ARTEM STUDIO. Ce nouveau centre artistique d’art thérapie a pour but de soutenir, aider et accompagner les personnes, se découvrir et redécouvrir qui nous sommes. La médiation artistique se met au service du bien-être.

Dijon, France

L'idée de ce centre artistique est de faire cohabiter plusieurs domaines artistiques, ateliers bien-être comme par exemple les arts plastiques, les ateliers d’écriture, la danse, la bibliothérapie, la musicothérapie, la musique, les ateliers photographiques (afin d’appréhender la façon de se regarder et d’accepter son corps), les expositions photos, le yoga, le pilates. Il propose aussi d’autres ateliers plus axés sur le bien-être comme les ateliers de phytothérapie, relaxation, ou encore de bol chantant.

Il se veut également un lieu de vie et de conférences de médecins renommés en France sur les maladies chroniques, l’alimentation, l’accompagnement dans l’éducation thérapeutique.

L'inauguration d'ARTEM STUDIO à Dijon - ARTEM STUDIO

Créer, imaginer, se réinventer et accompagner les personnes. Ce centre artistique sera un endroit dans lequel chaque personne pourra se réinventer et aura une chance d’être vraiment quelqu’un et surtout soi-même, malade ou non tout le monde sera accompagné dans le respect.

Cette école à ouvert au sein de la gare Dijon porte neuve, suite au projet 1001 gares permettant la revalorisation des infrastructures des bâtiments de la SNCF.

Ce centre est à destination de patients, hommes, femmes, et toutes personnes dans le besoin avec une envie profonde d’aller mieux.