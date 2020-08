Un centre de dépistage COVID dédié aux enfants à l'hôpital de Valenciennes

C'est une première dans la région, l’hôpital de Valenciennes a ouvert lundi un centre de dépistage pour les enfants de 15 jours à 16 ans. Du lundi au vendredi, une infirmière et une auxiliaire de puériculture reçoivent les enfants dans un cadre adapté pour des tests PCR et sérologiques.

Pas toujours évident dans un centre classique de pratiquer un test PCR sur un enfant, car ce prélèvement nasal peut être anxiogène et douloureux pour les petits. A Valenciennes, dans le centre installé juste à côté des urgences pédiatriques, le personnel est formé à ce public, et met tout en place pour rassurer les enfants en cas de besoin, assure Marie Lallemand est la cadre de santé

Ça peut être le chant, le jeu, les comptines. On a un certain nombre de professionnels qui sont formés à l'hypnose pour les petits. Si vraiment toutes ces méthodes ne fonctionnent pas, nous avons la possibilité d'administrer un gaz à l'enfant qui permet à l'enfant de se détendre. Certains enfants vont vous dire qu'ils voient des éléphants roses, ça reste dans leur univers

Au dessus du lit de prélèvement on trouve aussi un petit mobile pour distraire les enfants, et les créneaux de rdv sont de 20 minutes, beaucoup plus long que pour les adultes.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Ce centre répond à un vrai besoin pour Marie Lallemand car même si les enfants développent des formes moins graves que les adultes, et que depuis le début de la crise aucun enfant n'a été testé positif à Valenciennes, les recommandations voir d'obligation de dépistages sont de plus en plus importantes.

C'est le cas pour Calvin, un cas de Covid a été testé dans son centre de loisirs, du coup le petit garçon de 3 ans a l'obligation d'être dépisté, sa maman en a profité pour faire tester sa soeur, et pour se tester elle même; car la jeune femme enceinte voulait être rassurée.

Et puis cet été, plusieurs compagnies aériennes ont demandé des tests pour les enfants avant de partir en voyages. Sans compter les médecins qui prescrivent de plus en plus de dépistages en cas de symptômes.

L'équipe envisage également d'éventuelles recommandations nationales de dépistage des enfants avant la rentrée le 1° septembre.

Si vous voulez tester votre enfant, c'est du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, vous pouvez prendre rdv au 03.27.14.30.25