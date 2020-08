Corrèze : un centre de dépistage COVID éphémère pendant la fête du cheval à Pompadour

Le test est très rapide. Il suffit d'avoir une pièce d'identité. Il n'y a pas besoin d'ordonnance, ces tests sont gratuits. Une sorte de grand coton tige, un "écouvillon", est inséré dans chaque narine. Vous êtes dépisté. "C'est une drôle de sensation, on a les larmes qui montent aux yeux", sourit Marie.

Première étape, laisser son numéro de téléphone ou son mail pour être averti si le test est positif. © Radio France - Thomas Vinclair

Avec la fête du cheval à Pompadour en Corrèze, l'Agence régionale de santé a décidé d'installer un centre de dépistage, pendant la matinée, de ce 15 août. En trois heures, plus de 150 personnes ont défilé dans cette tente installée en face des remparts du château. "Il faut s'habituer à ce type d'infrastructure, explique le maire de la ville Alain Tisseuil. C'est important de se faire dépister pour limiter au maximum la propagation du virus."

Des résultats disponibles sous 48 heures

Marine est venue avec son mari se faire dépister. Elle profite de ses derniers jours de vacances avant de retourner travailler ce lundi. "C'est un acte civique de le faire. _On reprend le travail la semaine prochaine et on s'est dit que c'était mieux de savoir si on avait le virus ou pas._" Ce centre éphémère est "une bonne chose" selon les habitants de Pompadour et les vacanciers rencontrés. Anik, retraité, va même plus loin : "C'est très bien de pouvoir se faire dépister rapidement comme aujourd'hui. Mais il ne faudrait pas attendre les grands événements comme cette fête. Il faudrait plus de centres de ce type et plus souvent avec la crise que l'on connait."

Deuxième étape, le test. Les résultats sont communiqués en moins de 48 heures. © Radio France - Thomas Vinclair

Alain Acker a testé de nombreuses personnes sous la tente aujourd'hui. Pour ce médecin, ces centres permettent de bien "cibler" les porteurs du virus. "Pour le moment, notre région n'ont pas été trop touchée par le virus. Avec ces tests, on peut faire une cartographie de ce qui s'est passé dans l'environnement de Pompadour. _On voit ainsi comment le virus circule et l'ARS peut localiser les porteurs du virus et retracer les trajets de ces derniers pour limiter le plus possible la propagation du virus_. "

Les résultats seront disponibles dans 48 heures. Les prochains centres éphémères sont à retrouver ici.