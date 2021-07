Un centre de dépistage du covid 19 installé dans l'aéroport de Montpellier Méditerranée

Depuis ce vendredi 2 juillet, le Hall 1 de l’aéroport de Montpellier Méditerranée accueille un centre de tests Covid-19. IL fonctionne en collaboration avec le laboratoire Eurofins Biologie Médicale. Ce centre permet de réaliser un test RT-PCR ou un test antigénique. Il accueille principalement les passagers, français et étrangers, personnels de l’aéroport et salariés de la plateforme aéroportuaire mais il est ouvert à tous : aux habitants des communes riveraines (à commencer par Mauguio, Pérols, Lattes et Montpellier).

Pour les Français, la carte vitale est requise en plus d’une pièce d’identité ,il est gratuit , la prestation étant pour l’heure prise en charge par l’assurance maladie. Jusqu’au 7 juillet, il reste gratuit pour les étrangers, qui doivent présenter leur seule pièce d’identité.

Le centre de dépistage est installé dans l’aérogare, dans le Hall 1 côté Départs. Très facile d’accès, il fonctionne 7 jours sur 7 (y compris les jours fériés) de 7h00 à 15h00 (à l’exception du samedi où le centre fonctionne de 6h00 à 10h00 et de 16h00 à 20h00). Ces horaires seront susceptibles d’évoluer en fonction des programmes de vols

Le centre de dépistage de l'aéroport fonctionnera au moins jusqu’au 31 août, il est accessible avec ou sans rendez-vous. Pour un test antigénique le temps d’attente du résultat est de 30 minutes (en cas de forte affluence ce délai pourra atteindre 45 minutes). Pour un test PCR, ce délai est de 24 heures.