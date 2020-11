Un centre de dépistage du sida ouvert toute la semaine à Montpellier

À Montpellier la COVID-19 se dépiste, le VIH aussi ! En ce premier décembre, journée mondiale de lutte contre le SIDA, la ville de Montpellier ouvre pour la première fois et durant toute la semaine un centre entièrement dédié au dépistage du sida. C'est à la salle Rabelais boulevard du Sarrail, à côté de l'Esplanade, en partenariat avec les associations AIDES et ENVIE.

L'objectif est à la fois de sensibiliser tous les Montpelliérains à la protection, au dépistage et de rappeler la solidarité avec les personnes malades.

Dépistage gratuit et confidentiel, prise de rendez-vous sur montpellier.fr

Du mardi 1er au samedi 5 décembre 2020

Les associations ENIPSE et AIDES en lien avec la Ville de Montpellier proposent une semaine de dépistage du VIH au centre Rabelais (27 Boulevard Sarrail, 34000 Montpellier) les :

1er décembre : 12h - 19h

2 décembre : 11h30 - 14h30

3 décembre : 16h - 19h

4 décembre : 16h - 19h

5 décembre : 12 h - 19h

Cette première semaine des dépistage organisée par les acteurs du programme "Vers Montpellier sans sida" s’inscrit dans la stratégie nationale de santé sexuelle qui vise à promouvoir et banaliser le dépistage auprès des publics les plus exposés et vulnérables à ces infections.