Un centre de dépistage gratuit ouvre à Vedène pour les fêtes

"Les tests de dépistage sont gratuits pour les vaccinés comme les non-vaccinés", souligne Laurent Dubois, président des secouristes français de la Croix Blanche du Vaucluse. Il est en charge du centre de dépistage éphémère installé dans la zone commerciale Buld'air de Vedène.

Pierre est venu se faire tester le temps de sa pause de 20 minutes. - Laurent Dubois

Ce centre est ouvert depuis mercredi 22 décembre et jusqu'au vendredi 24 de 11 heures à 17 heures. Il rouvre ses portes les 29, 30 et 31 décembre prochains. Pas besoin de prendre rendez-vous, il suffit de se munir de son numéro de sécurité sociale et d'une carte d'identité.