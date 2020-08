Un centre de loisirs fermé à Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans, après un cas de Covid-19 chez un enfant

Un enfant qui fréquentait le centre de loisirs de l'école Jacques-Brel de Fleury-les-Aubrais (Loiret) a été testé positif au Covid-19 ce vendredi, annonce la Ville. Les autres enfants ont été emmenés dans un autre site et le centre de loisirs sera désinfecté. Les cas contacts sont recherchés.

Un enfant fréquentant le centre de loisirs Jacques Brel de Fleury-les-Aubrais vient d'être testé positif au Covid 19, indique ce vendredi la Ville de Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans. A l'annonce du résultat du test, ce vendredi, les enfants du centre de loisirs ont été déplacés dans un autre site de la commune (le centre de loisirs La Brossette) et les locaux ont été désinfectés.

La mairie de Fleury-les-Aubrais a prévenu tous les parents des enfants qui ont pu être en contact : "nous avons identifié une trentaine de personnes, enfants et adultes, qui pourraient être cas contacts. Ensuite, c'est l'agence régionale de santé qui déterminera qui est vraiment cas contact ou pas, et seuls les cas contacts seront testés et placés en quatorzaine", explique Carole Canette, maire (PS) de Fleury-les-Aubrais.

Dès les premiers symptômes, lundi dernier, l'enfant, qui serait âgé de sept ans et qui va bien, avait été isolé du reste du groupe et "n'était pas revenu au centre de loisirs les jours suivants", explique Carole Canette. "Sachant que les locaux sont nettoyés tous les jours, le risque de propagation du virus est limité et la décision de transférer les enfants du centre de loisirs, situé dans l'école Jacques-Brel, vers un autre site est vraiment faite par précaution maximale".

L'élue rappelle que les gestes barrières sont respectés dans tous les centres de loisirs de Fleury-les-Aubrais, avec prise de température systématique à l'entrée pour les enfants, lavage de mains très régulier et petits groupes très limités pour empêcher le brassage et les contacts entre enfants.