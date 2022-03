Un centre de santé inauguré ce lundi à l'Université de Nice

Une équipe d'une vingtaine de médecins, de psychologues et d'assistantes sociales vont se relayer dans un centre de santé inauguré à Nice dans l'enceinte du campus Saint Jean d'Angély. Un centre présenté comme unique en France. Plusieurs centaines de consultations sont attendues par mois.

Il n' y a pas d'avance de frais.

Les 30 000 étudiants peuvent s'inscrire sur le site de l'Université via Doctolib, par mail, par téléphone ou en se rendant directement sur le campus St Jean d'Angély ou sur le campus de Sophia Antipolis à Valbonne. Les consultations sont gratuites.

Une réponse à une demande croissante

Aujourd'hui, selon plusieurs enquêtes, près de 84 % des étudiants ont consulté au moins une fois un généraliste en un an, et 1/3 affirment renoncer à des soins. "Il fallait répondre à une demande croissante de santé notamment de santé mentale depuis la crise Covid. Nous proposons une prise en charge multiple à la fois médicale, psychologique et sociale. Nous travaillons avec la médecine libérale de ville et les hôpitaux" assurent David Darmon, vice-Président en charge de la politique de santé à L'université et Pierre Baronne, Directeur de la vie universitaire.