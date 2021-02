Un centre de santé ouvre à Montpellier avec une approche nouvelle de prise en charge de l'obésité

Le projet a été baptisé Obésanté, premier centre de soins expert destiné à "traiter l'obésité comme une maladie digne d'être prise en charge". Centre voulu, imaginé, créé par la Ligue contre l'obésité après trois années de travail avec les associations de patients. Il ouvre ses portes ce lundi 1er février à Montpellier, dans le quartier de La Paillade. Un lieu ouvert à toute personne qui chercherait un médecin de ville, mais spécialisé dans l'obésitologie. Il assure un accompagnement spécifique des personnes atteintes d'obésité, soit 15% de la population. Maladie chronique, devenue problème de santé publique et pourtant mal traitée.

Changer le regard sur l'obésité

"Il y a un manque de considération des personnes obèses, puisque de toute manière on leur dit qu'elles sont grosses, elle mangent trop et ne bougent pas assez, explique Mélanie Delozé, gestionnaire du centre. Donc il n'y a pas de soins proposés. Les médecins généralistes eux-même sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas le temps et n'ont pas été formés. Ils occultent l'obésité et vont traiter les pathologies associées, mais sans traiter la maladie mère." D'autant que cette maladie n'est toujours pas reconnue comme une affection de longue durée, ce qui permettrait une prise en charge financière des soins.

"Il y a un manque de considération des personnes obèses, puisque de toute manière on leur dit qu'elles sont grosses, elle mangent trop et ne bougent pas assez". Mélanie Delozé, gestionnaire d'Obésanté Copier

"Si on associe l'obésité à l'alimentation, c'est justement parce que c'est une maladie méconnue". Mélanie Delozé, gestionnaire d'Obésanté

L'obésité est souvent associée à un problème d'alimentation alors qu'elle est une maladie complexe et chronophage, à facteurs multiples : pollution, perturbateurs endocriniens, manque de sommeil ou traumas, entre autres. "On le sait aujourd'hui mais la médecine et la prise en charge n’ont pas suivi les avancées de la recherche" souligne Agnès Maurin, présidente de la Ligue contre l'obésité.

Accompagnement personnalisé

Obésanté offre une prise en charge globale. Elle emploie huit praticiennes. Généralistes, médecin tabacologue et vasculaire, une infirmière, une diététicienne, une psychiatre, une psychologue, prescription d'activité physique... Pour Mélanie Delozé, c'est l'avancée principale : "ici le médecin va prendre le temps d'étudier tous les facteurs associés : prise de médicaments, stress... On va établir dès le début un accompagnement personnalisé, plutôt que de prescrire un régime restrictif qui va amplifier la prise de poids." Rompre avec les années d'errance médicale trop souvent vécues par les personnes qui souffrent d'obésité.

"Une prise en charge spécifique". Mélanie Delozé Copier

Le centre vient en complément de centres spécialisés (soins de suite, hospitalisations, chirurgie), comme il en existe au CHU de Montpellier. D'autres devraient voir le jour à Dax, Villefranche-sur-Saône, Valence, là où la Ligue est déjà implantée. Elle travaille aussi à la reconnaissance d'un diplôme universitaire en obésitologie avec la faculté de médecine et l'Agence régionale de santé.

Trouver un modèle économique

Reste la question financière. Obésanté a réuni 150.000 euros pour voir le jour, auprès de financements publics et privés (Région, Ville, Métropole, CHU, Oc Santé, AG2R...). Son budget de fonctionnement est estimé à 400.000 euros par an. "Il faut trouver un modèle économique. On sait que l'obésité n'est pas un thème vendeur" rappelle Agnès Maurin.

*Obésité et Covid :

L'épidémie de coronavirus a rappelé la fragilité des personnes atteintes d'obésité : 47% des personnes en réanimation sont obèses. Elles représentent 40% des décès liés au Covid-19 (Chiffres Santé publique France). La Ligue a ouvert en mars 2020 une ligne d'écoute au 04.48.206.206. Ou vos questions par mail: aide.obesite@liguecontrelobesite.org

*OBESANTE, au 195 rue Yves Montand à Montpellier, est ouvert 6 jours sur 7. De 8h à 20h en semaine et le samedi matin de 8h30 à 12h30. Rendez-vous sur obesante.org, ou Doctolib. Par mail à montpellier@obesante.org ou par téléphone au 04.48.20.49.30.