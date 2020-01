Un nouveau centre de santé ouvre à Niort

Un centre de santé ouvre ses portes ce lundi à Niort, quartier Champclairot. Il est porté par l'association Mélioris. Plusieurs professionnels y travailleront : des médecins généralistes, des infirmiers, un orthophoniste et un kinésithérapeute.

Niort, France

Le manque de médecins, un problème récurrent dans les Deux-Sèvres, même en ville ! Bonne nouvelle, à Niort, un centre de santé ouvre ses portes ce lundi 20 janvier quartier Champclairot. Ce centre est porté par l'association Melioris qui gère notamment le centre de rééducation du Grand feu à Niort.

Dans ce quartier Champclairot, l'association s'occupe aussi du foyer de vie "Les Genêts", qui accueille des personnes en situation de handicap. "Ces personnes ont du mal à trouver un médecins traitant", note Carine Guillot, directrice de ce centre de santé et du Grand feu. "Et puis il y a beaucoup de professionnels médicaux qui ont quitté le quartier et donc il y a des difficultés aussi pour les habitants".

Avant on avait un médecin, un dentiste, une pharmacie, aujourd'hui il n'y a plus rien

Marlène, retraitée du quartier confirme : "avant on avait un médecin, un dentiste, une pharmacie, aujourd'hui il n'y a plus rien". Elle se rend avenue de Limoges, en voiture. Alors un centre de santé tout près forcément, elle approuve, tout comme Jeanine, "je trouve ça super intéressant. Et puis ça donne de la vie dans le quartier qui mourrait un peu quand même".

Des médecins généralistes mais pas que

Trois médecins généralistes vont intervenir dans ce centre. Il seront à temps partiel, "ce sont des médecins qui complètent leur activité. Mais nous sommes en contact des médecins qui seraient peut-être intéressés pour venir à temps plein", précise Carine Guillot. Ils sont salariés du centre (c'est la différence avec une maison de santé). Centre qui va aussi employer trois infirmiers, un orthophoniste et un kinésithérapeute.

Le centre de santé sera ouvert du lundi au vendredi au 32 rue Sainte-Catherine, à Niort,avec l'objectif d'élargir au samedi matin. Contact : 05.49.10.01.40