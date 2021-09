Un centre de santé sexuelle face au VIH ouvre à Marseille

L'association Aides, qui lutte contre le VIH et les hépatites virales, ouvre ce jeudi à Marseille, un centre de santé sexuelle "communautaire". Il s'agit d'une expérimentation : le but est d'accueillir des personnes touchées par le VIH, souvent stigmatisées dans l'accès aux soins, comme l'explique Camille Spires, présidente de l'associations Aides : "Il s'agit de s'adresser aux personnes qui sont particulièrement exposées : les homosexuels, les personnes migrantes, les travailleurs du sexe, des personnes qui sont plus éloignées de l'offre de soin classique".

Une "offre globale de soins pour les personnes exposées"

Dans ce même lieu, les patients peuvent bénéficier des soins de sexologues, addictologues et psychologues. Le principal est de regrouper l'offre de soins et d'accompagner les personnes touchées par le VIH tout au long de leur parcours. Ce centre de santé se situe au Spot Longchamp, qui fait partie des quatre sites retenus en France par la direction générale de la Santé pour une expérimentation qui vise à intensifier la réponse à l'épidémie de VIH et aux IST dans les villes à forte prévalence : "Dans les grandes agglomérations, on est plus exposé au virus, et en France les région PACA et Ile-de-France sont les plus touchées".

Chaque année en France, on compte entre 6.000 et 7.000 contaminations au VIH, un chiffre en baisse mais qui reste trop élevé, souligne Camille Spires. La présidente de Aides estime que le Sida est un peu "oublié" depuis le début de l'épidémie de Covid-19 : "On dit souvent une épidémie peut en cacher une autre, et là, depuis deux ans, on a loupé un coche parce que collectivement, on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant en terme de dépistage, d'écoute... Depuis deux ans, il n'y a plus rien du tout".

Le centre se trouve au Spot Longchamp, 3 boulevard Lonchamp, dans le 1er arrondissement.