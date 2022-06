Un centre de santé tout neuf ouvre quartier Lemasson à Montpellier

"Moi je n'attendais que ça", raconte Monique, 67 ans, visiblement soulagée à la sortie de son rendez-vous avec le docteur Odoul, la nouvelle médecin généraliste du centre de santé du quartier Lemasson à Montpellier. C'est l'une des premières patientes puisque le centre vient d'ouvrir ce lundi 13 juin, deux ans et demi après la naissance du projet.

C'est l'association Quartier Santé qui en est à l'initiative. "On a déjà plein de patients et ça montre bien que l'on a un vrai besoin et qu'on est dans un désert médical urbain ou en tout cas en devenir", explique Jérémie Malek-Lamy, le coordinateur du centre. C'est le cas de Monique par exemple. "Mon médecin traitant est parti à la retraite en mai", dit-elle. "Et pour en trouver d'autres, il faut aller loin de chez soi. Là, on a le dentiste, le centre et la pharmacie dans la même rue", se réjouit-elle.

"L'accessibilité aux soins est très importante"

Monique a donc, depuis ce lundi, sa nouvelle médecin traitant. C'est Anne-Sophie Odoul, une jeune généraliste salariée par l'association Quartier Santé. "Les patients sont venus pour chercher leur futur médecin traitant parce que, malheureusement, le manque de médecins généralistes dans le quartier", raconte le docteur Odoul.

"Je savais qu'il y avait une forte demande et ça avait du sens pour moi de m'installer ici" — le docteur Anne-Sophie Odoul

Parce que sur ceux qui sont encore là, "peu prennent de nouveaux patients", affirme Léa, 25 ans. La jeune femme a emménagé il y a six mois sur Montpellier et a besoin de renouveler des ordonnances. "Là, c'est parfait avec ce centre qui vient d'ouvrir", dit-elle encore. "L'accessibilité aux soins est très importante pour pouvoir soigner tout le monde", continue Anne-Sophie Odoul.

Un deuxième généraliste devrait être recruté affirme le coordinateur du centre Jérémie Malek-Lamy. © Radio France - Bastien Thomas

"Ce centre est là pour apporter une offre de consultation et d'accompagnement à la santé la plus variée possible pour les habitants du quartier", rappelle Jérémie Malek-Lamy, le coordinateur du centre. Mais les médecins généralistes ne sont pas les seuls à se faire rares. "On cherche depuis un moment un ou une orthoptiste parce que c'est une demande de la population. On est prêt à le ou la salarié, on a des équipements à lui mettre à disposition", regrette-t-il encore. Il aimerait aussi accueillir un orthophoniste ou encore un cardiologue.

Mais dans l'immédiat, Jérémie Malek-Lamy confirme le recrutement prochain d'un deuxième médecin généraliste pour épauler le docteur Odoul. Une sage-femme a déjà été recrutée pour accompagner les familles, les mamans notamment, dans les démarches gynécologiques, pendant la grossesse et la préparation de l'arrivée d'un enfant.