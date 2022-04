Un centre de soins sans rendez-vous ouvre au Coteau, "un petit pas" face aux déserts médicaux

Une petite révolution pour les habitants du Coteau et du pays roannais. Un centre de soins sans rendez-vous a ouvert ce mardi. Il fonctionne 7 jours sur 7 de 10h à 22h. "C'est une très bonne nouvelle, un petit pas. Mais ce n'est pas une situation qui s'arrange, pour Isabelle Dugelet, la maire de la Gresle. C'est un début de réponse à une situation qui est très difficile et qui va se détériorer vraiment encore dans les années qui viennent."

La membre du conseil d'administration de l'Association des maires ruraux de France alerte depuis de nombreuses années sur le danger des déserts médicaux. "Ce centre va répondre aux besoins qui se trouvent autour de la ville de Roanne, de l'agglomération. Après, on sait que dans tous nos territoires ruraux, il y a des problèmes de mobilité. Et que faire 30 ou 40 kilomètres pour voir un médecin, surtout quand on est malade, ça va être difficile."

"Repenser l'offre de soins"

Pour Isabelle Dugelet, ces centres de soins sont une partie de la solution. "On sait très bien, d'après l'Observatoire national des professions de santé, qu'en 2030, on aura encore 4 % de médecins généralistes en moins que ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, il va falloir réorganiser les soins, revoir comment ça se passe autour du médecin traitant, puisque le médecin traitant, c'est quand même le pilier de l'offre de soins. C'est lui qui coordonne. Il y a beaucoup de gens qui vont renoncer à voir un médecin traitant en ayant accès comme ça à un médecin pour soigner quand ils sont malades. Mais il y aura pas de suivi de fond."

La maire de la Gresle se montre également dubitative quant au projet de centre de soins de la place Dorian à Saint-Étienne. "Il faudrait être équitable sur la répartition. Moi, je plaide tout le temps pour un maillage territorial, pour qu'il y ait un nombre de médecins attribué par rapport à la population dans chaque secteur. Ce centre de santé, je ne sais pas du tout où ils vont trouver les médecins puisqu'à l'heure actuelle, il y a une véritable pénurie."