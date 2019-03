Un centre de téléconsultation ouvre ses portes à Nancy

Nancy, France

La première chose qui vous frappe quand on pousse les portes de la clinic alpha, rue des quatre Eglise à Nancy, c'est l'odeur du neuf, les lieux n'ont manifestement pas encore été très fréquentés et c'est normal puisque l'ouverture officielle a eu lieu ce lundi 18 mars. A l'intérieur, on compte trois salles de téléconsultation équipées de matériel dernier cri, un siège au désign moderne en forme de point virgule destiné aux patients et des écrans accrochés au mur, mais le plus important, c'est le chariot, comme celui que l'on voit dans les hôpitaux, sauf que celui-ci est équipé d'un ordinateur, d'une caméra et de tout le matériel nécessaire aux médecins pour réaliser un diagnostic. Son coût : "ça va de 10 000 à 30 000 euros" explique Gregory Galiana, l'un des fondateurs d'Hopimédical qui gère aujourd'hui cinq centres de téléconsultation en France.

Ce n'est pas une révolution, Gregory Galiana, cofondateur d'Hopimédiacl

Le principe est très simple, le patient est accueilli par une infirmière dans l'une des salles de consultation, il est aussitôt connecté à un médecin qui peut se trouver n'importe où en France. Ce dernier va pouvoir grâce aux outils intégrés réaliser une consultation comme il le ferait en cabinet, "l'intérêt d'abord c'est de s'affranchir de la distance pour libérer du temps médical" explique Gregory Galiana, "ce n'est pas une révolution mais juste un changement de paradigme mais globalement le fait de s'affranchir des distances va permettre à la médecine d'aller là où elle ne peut plus aller", autrement dit, c'est peut là une façon de lutter contre les déserts médicaux et trouver une meilleure organisation des soins à l'heure où les communes rurales feraient tout pour attirer un médecin sur leur territoire.

L'une des trois salles de téléconsultation du centre de Nancy © Radio France - Mohand Chibani

Comment les médecins perçoivent ils les téléconsultations ?

"C'est plutôt bien perçu par ceux qui l'utilisent" explique Gregory Galiana "mais ceux qui ne l'utilisent pas sont dans le fantasme et nous reproche une concurrence déloyale alors que notre but n'est ni de remplacer un médecin, ni de piquer de la patientèle. Aujourd'hui, nous avons 300 médecins qui sont équipés de notre logiciel et nous espérons qu'il y en aura de plus en plus".

Une téléconsultation coûte le même prix que n'importe autre consultation. Elle est depuis le 15 septembre 2018 remboursée par la sécurité sociale.