Un centre de tests salivaires à destination des enfants ouvre ses portes aux Sables d'Olonne

La mairie des Sables d'Olonne annonce dans un communiqué l'ouverture d'un centre de "tests 100% salivaires" à destination des enfants de moins de 12 ans. Il ouvrira ses portes dès ce lundi dans la salle du Havre d'Olonne, lieu qui abrite déjà un centre de vaccination. Un choix motivé par le fait que les tests plus conventionnels représentent "un acte souvent douloureux pour les enfants comme pour les parents", indique le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau.

L'objectif affiché est plutôt simple : "éviter les crises de larmes et permettre aux enfants de vivre un peu plus sereinement cette période suffisamment pesante pour leur jeune âge", déclare Yannick Moreau, le maire de la commune. Pour y accéder il suffit de prendre rendez-vous sur la plateforme Doctolib. Des créneaux sont ouverts de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h30. Les résultats de ces prélèvements salivaires sont disponibles 15h après le test.