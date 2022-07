Un centre de vaccination contre la variole du singe s'installe au centre de prévention Simone Veil à Belfort

La région Bourgogne Franche-Comté compte 16 cas de variole du singe. Face à la montée du virus, l'Agence Régionale de Santé étend son dispositif de vaccination pour les personnes dites à risque. Il est désormais possible de se faire vacciner à Belfort, au centre de prévention et d'Education Familiale Simone Veil, rue des entrepreneurs. Ce lieu a été choisi car c'est aussi là que se font les dépistages gratuits du VIH. Même si la variole n'est pas sexuellement transmissible, c'est un lieux où le personnel est habitué aux questions intimes.

Au centre Simone Veil, Laurence Lapointe, infirmière cadre supérieur à la direction de santé de la protection maternelle et infantile précise les symptômes qui doivent alerter : " De la fièvre, des maux de tête, et principalement une éruption de boutons qui ressemblent à la varicelle, sur les mains les pieds et les régions génitales et anales". Certains personnes sont plus à risques que d'autres : " Les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, ou les personnes en situation de prostitution".

La vaccination est donc recommandée pour ces personnes par la Haute Autorité de Santé. Ceux qui n'ont jamais reçu de vaccin auparavant auront deux doses à 28 jours d'intervalle.

La prise de rendez-vous se fait au 03 84 28 17 12. La liste des sites de vaccination dans la région est à retrouver sur le site internet de l'ARS.