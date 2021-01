Un centre de vaccination dans le Palais des Festivals de Cannes

Deux congélateurs basse température (-80 degrés), des seringues, des zones d'enregistrement mais aussi des zones de "prise du consentement"; le centre de vaccination du Palais des Festivals et des Congrés de Cannes mis en place par la ville n'attend plus que les vaccins Pfizer/BionNtech.

Congélateur à vaccins au centre de vaccination de Cannes - Lucile Auconie

Le Maire de Cannes souhaite accélérer le processus de vaccination. David Lisnard a proposé ce système logistique à l'Agence Régionale de la Santé PACA ainsi qu'au Préfet des Alpes-Maritimes pour permettre à ceux qui le souhaitent d'y recevoir l'injection.

Pour le moment, la Ville de Cannes n'a pas reçu les doses du vaccin Pfizer/BioNtech. Selon, David Lisnard " sur le Chu de Nice, il y a 2.800 doses, elles doivent transiter par le Centre Hospitalier Universitaire de Nice, c'est le protocole actuel, mais nous espérons les recevoir rapidement".

Toujours selon le Maire de Cannes, les deux centres de vaccination, du Palais des Festival et de la Victoire à la Bocca permettraient d'injecter le vaccin à quarante personnes par heure.

À l'heure actuelle, la campagne de vaccination concerne les résidents des EHPAD et les soignants de ces établissements qui présentent des risques accrus à cause de leur âge ou de leur santé. Ce lundi 4 janvier et face aux critiques, Olivier Veran le Ministre des Solidarités et de la Santé a élargi aux professionnels de santé âgés d’au moins 50 ans ou présentant des maladies chroniques.