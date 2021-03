Un centre de vaccination éphémère a ouvert ses portes à l'Isle-sur-Serein (Yonne)

Ce sont les agents de la communauté de commune du Serein qui ont contacté les habitants . Élisabeth, 79 ans, habite Joux la Ville.

Seule, elle n'était pas parvenue à prendre rendez vous pour se faire vacciner. "J'ai téléphoné un peu partout mais c'était saturé . J'ai donc attendu que la communauté de commune fasse quelque chose et c'est beaucoup plus simple. J'ai eu le rendez vous rapidement. "

C'est un soulagement pour Élisabeth 79 ans

Et pour Élisabeth, pouvoir se faire vacciner, c'est un grand soulagement. "Ça va me permettre de voir un peu mieux mes petits enfants. La famille en général. Je ne communiquais plus que par téléphone avec mes frères et sœurs et ça devenait pénible. Du fond du cœur je le dis, c'est un soulagement. "

Pour Gérard et Mireille aussi c'est un grand jour. "C'est sur, mais n'importe comment, on allait se faire vacciner avec ma femme. parce que avec tous les morts qu'on voit." "On pourra revoir notre famille, beaucoup de gens et puis on sera fiers d'avoir été vaccinés."

"Revoir ma famille, en prenant toujours des précautions mais en ayant moins peur ": Isabelle

Ce sera un peu de liberté en plus également pour Isabelle. "Je vais pouvoir reprendre des activités, revoir ma famille , en prenant toujours des précautions, mais en ayant moins peur. "

Isabelle qui a pu venir à l'Isle sur Serein grâce à des connaissances. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer par leurs propres moyens jusqu'au centre de vaccination, la communauté de commune du Serein prend en charge ce déplacement.

Le centre de vaccination de l'Isle sur Serein qui devrait être encore opérationnel prochainement . Cette fois pour vacciner les 55-75 ans .