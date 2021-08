Un centre de vaccination éphémère au pied des immeubles du Haut-du-Lièvre à Nancy

La campagne de vaccination se poursuit avec en plus des grands centres des opérations ponctuelles en Meurthe-et-Moselle. 66,7% des habitants du département ont reçu au moins une dose, 56% sont totalement vaccinés. Une équipe était présente au stade Marcel Picot ce mercredi. Ce jeudi 12 août ,c'est à la mission locale du Haut-du-Lièvre, à Nancy, que l'équipe de soins primaires d'Heillecourt s'est rendue pour une petite centaine de premières injections, sans rendez-vous. L'idée, toucher un public qui n'a pas eu le temps, les moyens ou l'envie de se faire vacciner jusque là.

Des habitants alertés par sms

Pas l'affluence des grands jours mais un flux continu d'habitants du quartier. Un gain de temps pour Fabien, chauffeur-livreur : "je travaille beaucoup. Je suis en vacances depuis peu alors que je suis venu à pied. Voilà, j'y passe". Une affluence dopée par un envoi massif de sms par la caisse primaire d'assurance maladie mais aussi suite au renforcement du pass sanitaire. C'est ce qui a décidé Khalifa, 20 ans et sa famille de venir :

"On veut être plus libre. C'est aussi pour cela qu'on fait le vaccin. Le cinéma, les loisirs. A partir du 2 septembre, je serai libre."

"Le plus simple, c'est encore le mieux"

Les injections ont lieu dans les bureaux de la mission locale. C'est la troisième opération de ce genre au Haut-du-Lièvre, l'un des quartiers prioritaires du Grand Nancy dans lequel la proportion de personnes vaccinées est moins bonne, selon la préfecture. Au delà des éventuelles craintes ou réticences, la clé, c'est la proximité pour Olivier Babel, infirmier libéral et coordinateur du centre :

"Beaucoup de gens ne savent pas que le transport en commun est gratuit lorsqu'on vient se faire vacciner dans un centre quel qu'il soit. Maintenant, ils sont comme tout un chacun, le plus simple, c'est encore le mieux. Si on vient servir une dose au pied de l'immeuble, ça met un peu moins de contraintes et du coup, ils viennent".

Des opérations qui vont se répéter jusqu'à la fin du mois d'aout, six jours sur sept. Ce vendredi, un centre éphémère sera opérationnel à la mairie de Blamont de 10 heures à 17 heures. Samedi 14 août, ce sera à Haroué de 9 heures à 17 heures.