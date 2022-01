Un centre de vaccination éphémère ouvre les week-ends en Dordogne

Un centre de vaccination géré par la Croix-Rouge de Dordogne ouvre à Creysse les week-ends de janvier et février. Il permettra de vacciner les plus de 30 ans, avec ou sans rendez-vous.

"C'est comme un magasin : plus vous êtes ouvert, plus le monde vient", résume le directeur du nouveau centre de vaccination éphémère de Creysse, le docteur Bertrand Rousseau. Dès ce dimanche 9 janvier, il s'installe dans la salle des fêtes de Creysse pour vacciner les plus de 30 ans, avec du Moderna. Et la particularité de ce nouveau centre, c'est qu'il ne sera ouvert que les week-ends.

Ouverture les week-ends de janvier et février

Trois lignes de vaccination ont été installées dans la salle des fêtes de la commune, et une quatrième pourrait être ouverte en cas de besoin. Ce sont les secouristes de la Croix-Rouge qui gèrent le site. Ils ont été formés à la vaccination et sont supervisés par un médecin et un infirmier. Le centre va permettre de vacciner plus de 250 personnes par jour, avec du Moderna donc uniquement les plus de 30 ans, et ce, pendant deux week-ends de janvier et trois week-ends de février. Le centre sera ouvert les :

dimanche 9 janvier

samedi 15 et dimanche 16 janvier

samedi 12 et dimanche 13 février

samedi 19 et dimanche 20 février

samedi 26 et dimanche 27 février

Le choix s'est porté sur les week-ends pour une raison bien précise, explique le docteur Rousseau : "vous avez une tranche d'âge qui est active entre 30 et 60 ans, et ils ne pensent pas toujours trouver un centre de vaccination ouvert à des heures qui leur conviennent, et le week-end est un moment où on a un peu de temps à disposer pour pouvoir se faire vacciner."

Avec ou sans rendez-vous

D'ores et déjà, "80 à 90" rendez-vous ont été pris sur Doctolib, indique le docteur. "Ce qui montre bien qu'il y a un vrai besoin." Pour autant, le centre sera aussi accessible sans rendez-vous.

Pour le moment, le centre est réservé uniquement aux plus de 30 ans, mais en fonction des besoins et de la demande, il pourrait être doté en doses de Pfizer, réservées aux moins de 30 ans, et peut-être même en doses pédiatriques pour les enfants.

Le centre de vaccination est situé 4 impasse Bella Riva. Il est ouvert de 9h30 à 16h30.