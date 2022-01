Un centre de vaccination ouvert exclusivement le week end en Dordogne

Le centre de vaccination de Creysse ouvre à partir de ce dimanche 9 janvier. Pendant deux mois, le centre sera ouvert uniquement le week end. On pourra se faire vacciner avec et sans rendez-vous.

Un centre de vaccination qui est ouvert exclusivement les week ends. C'est une première en Dordogne. Le centre de vaccination de Creysse à côté de Bergerac ouvre à partir de ce dimanche 09 janvier. C'est la communauté d'agglomération bergeracoise et la mairie de Creysse qui sont à l'origine du projet. Le centre fonctionnera grâce aux personnels et au matériel de la délégation Dordogne de la Croix rouge française et de l'hôpital de Bergerac. L'équipe de vaccination comprend : un médecin-directeur du centre, un chef de salle-prescripteur, des agents d'accueil, des opérateurs de saisie, des agents vaccinateurs et des agents de surveillance.

Le centre sera ouvert les samedis et les dimanches de janvier et de février de 9h30 à 16h30 aux dates suivantes :

dimanche 09 janvier

samedi 15 et dimanche 16 janvier

samedi 12 et dimanche 13 février

samedi 19 et dimanche 20 février

samedi 26 et dimanche 27 février

La vaccination sera possible pour les adultes de plus de 30 ans uniquement avec le vaccin moderna. Les rendez-vous se font uniquement en ligne. Mais il sera également possible de se faire vacciner sans rendez-vous en se présentant aux horaires d'ouverture pour se faire vacciner le jour même.

Le centre est installé dans la salle des fêtes de Creysse, 4 impasse Bella-Riva .