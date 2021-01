Un centre de vaccination ouvre à l'hôpital d'Avignon

La campagne de vaccination s'accélère en Vaucluse. Le centre hospitalier Henri Dufaut d'Avignon crée un centre de vaccins contre le Covid ce lundi 11 janvier. Il est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 17h. Il recevra en priorité le personnel soignant et médical de plus de 50 ans et ceux qui présentent des risques face au Covid. Le personnel non-prioritaire mais volontaire peut se faire connaître pour obtenir une date sur le planning des vaccinations.

C'est aussi aujourd'hui que l'hôpital de Carpentras ouvre son centre de vaccination. Celui-ci s'adresse aussi aux soignants, mais également aux pompiers, aux aides à domicile et aux ambulanciers. La semaine dernière, trois EHPAD ont commencé à vacciner les soignants et les résidents, à Aubignan, au Pontet et à Saint-Christol.