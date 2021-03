Covid-19 : un centre de vaccination ouvre à Saint-Pierre-de-Bœuf, porté par les professionnels libéraux

C'est bien ce qu'on pourrait appeler une oeuvre collective contre le coronavirus. A Saint-Pierre-de-Boeuf, dans le sud de la Loire, un centre de vaccination vient d'ouvrir ses portes ce mardi 23 mars, grâce à la mobilisation des élus, des professionnels de santé libéraux locaux, et de bénévoles du Pilat Rhodanien.

Une initiative collective pour un territoire rural enclavé

Tout est parti de la proposition d'un médecin généraliste, bientôt rejoint par ses collègues motivés. Avec la communauté de communes du Pilat Rhodanien, ils s'organisent pour parvenir à l'ouverture de ce site, situé à Saint-Pierre-de-Boeuf, dans la nouvelle salle des fêtes pas encore inaugurée !

Malou Navez, en tant qu'adjointe au maire de Saint-Appolinard et médecin à la retraite, s'est naturellement jointe à l'effort. Mais elle n'est pas la seule : "les médecins libéraux, les infirmières libérales, les médecins retraités de la communauté de communes, tout le monde a pris ça à bras-le-corps, alors qu'à la campagne, on est déjà très sollicité au quotidien".

Des pompiers volontaires de la Loire jettent également des forces dans la bataille afin de surveiller le centre de vaccination. Des bénévoles des communes et de la communauté de communes gèrent la partie administrative. Dès l'ouverture aujourd'hui, 90 doses ont été ainsi administrées, pour des populations qui ont du mal à se déplacer : "Saint-Étienne est à plus d'une heure, c'est impossible, remarque Malou Navez. Vienne et Annonay sont aussi loin. Il y a une vraie demande."

Informations pratiques

De par sa position limitrophe, aux confins de la Loire, de l'Ardèche, du Rhône et de l'Isère, le centre de Saint-Pierre-de-Boeuf pourrait bien desservir d'autres villages que les quatorze communes du Pilat Rhodanien. Stéphanie Issartel, directrice des opérations, part cependant sur une première base de 180 doses de vaccin Pfizer par semaine.

Pour la première journée, elle a dénombré 90 patients vaccinés : "Les gens étaient très contents", se félicite-t-elle. Elle rappelle que pour l'instant, sont concernés les patients de plus de 75 ans, ainsi que ceux à haut risque.

Le centre est ouvert les mardis (9h-12h et 14h-17h), les jeudis (9h-12h et 14h-17h) et les vendredis après-midi (14h-17h). Il faut prendre rendez-vous sur la plateforme Doctolib, ou bien appeler aux horaires d’ouverture au 04 27 87 00 42. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la communauté de communes.