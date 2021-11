Un centre de vaccination ouvre dans une ancienne boîte de nuit, près de Royan

Après des semaines de flou, le nouveau centre de vaccination de la communauté d'agglomération de Royan a enfin pu poser ses valises à Breuillet. Il s'ouvre ce lundi 8 novembre, pour deux mois au moins. Et c'est dans un restaurant, le St-Moritz, que les patients pourront recevoir leur dose de vaccin contre le Covid. Mais pour certains royannais, le lieu remue d'autres souvenirs... Ceux de leurs soirées en boîte de nuit !

Un lieu pratique pour recevoir du public

"J'y ai passé quelques soirées quand j'étais jeune !" rigole Sandra, une royannaise d'adoption. "Je ne sais plus comment s'appelait la boîte, elle a changé plusieurs fois de noms..." Jusqu'à devenir le restaurant et traiteur St-Moritz, et désormais un centre de vaccination ! Le lieu, déjà aménagé pour recevoir du public, était parfait pour installer un tel centre.

C'est un endroit très agréable, avec ses lustres au plafond, sa mezzanine, ses murs en pierre... Et pour rentrer, les patients devront passer par un petit patio avec un jardin ! - Danièle Carrère, coordinatrice du centre de vaccination

"Nos recherches d'un lieu étaient compliquées, car _on avait plein d'exigences_", explique Danièle Carrère, la coordinatrice du centre. "De la place à l'intérieur, un parking, être facilement accessible depuis Royan..." Et toutes ces cases sont cochées par le St-Moritz, situé à 10 kilomètres de la ville balnéaire : "On est très content", souffle-t-elle. Bien sûr, il a fallu quand même faire le grand nettoyage et réaménager la salle du restaurant."

Vendredi 5 novembre, c'était le grand ménage dans la salle du restaurant. © Radio France - Solène Gardré

Moins de doses disponibles

Seule trois tentes de vaccination ont pu être installées, contre quinze dans le précédent centre de vaccination du gymnase Cordouan, dont le St-Moritz est le successeur. "C'est parce que les besoins sont moindre, car il y aura surtout des troisièmes doses", explique Danièle Carrère. Le centre pourra faire jusqu'à 450 injections par jour.

Danièle Carrère, ancienne coordinatrice du centre de vaccination du gymnase Cordouan, reprend du service au St-Moritz. © Radio France - Solène Gardré

Pour se faire vacciner, il faut prendre un rendez-vous. Et attention, les places partent vite ! "On est complet pour la première semaine", note Danièle Carrère. "Il faut dire que nous sommes dans _une région prisée par les retraités_. Beaucoup veulent recevoir leur troisième dose." Mais pas de panique si vous ne trouvez pas de place... La coordinatrice n'ouvre pas les rendez-vous trop en avance, pour éviter que le planning soit complet sur des semaines.