Un centre de vaccination sans rendez-vous ouvre à la Voulte

Le maire de La Voulte Bernard Brottes est satisfait. Il avait fait acte de candidature pour accueillir un centre au début de la campagne vaccinale. Projet refusé faute de doses à l'époque. C'est finalement chose faite. A la demande de l'Agence régionale de Santé, un centre va ouvrir dans une salle attenante au poste de police municipale ce mardi après-midi. La municipalité de la Voulte prête la salle. Ce sont les infirmières du secteur qui vont gérer les injections. Sous l'impulsion de la maire de Beauchastel Karine Takes, elle-même infirmière libérale, elles seront une quinzaine à se relayer, des cabinets de La Voulte, Beauchastel, Saint-Laurent-du-Pape, Le Pouzin et même Livron-sur-Drôme.

Ouverture sans rendez-vous

Le centre dispose pour démarrer de 700 doses. Il fonctionnera le mardi et le jeudi de 14h à 18h30 et le samedi matin de 9h à 13h. La formule sans rendez-vous a paru plus simple pour l'organisation. "Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec internet. Nous, on a un secrétariat pour l'accueil. On va démarrer comme ça et on verra" précise Karine Takes.

L'Ardèche est toujours le département où le virus circule le plus en France. Le taux d'incidence dépasse désormais les 500 cas positifs pour 100.000 habitants, soit deux fois plus que la moyenne nationale. Si les hospitalisations restent nettement au-dessous des chiffres de novembre 2020 avec actuellement 80 patients atteints du Covid-19, les autorités veulent accélérer le rappel vaccinal pour prévenir une hausse des formes graves.