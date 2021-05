Coronavirus : un centre de vaccination temporaire ouvre ses portes à Saint-Savin, en Nord-Isère

Alors que la campagne de vaccination va à nouveau s'accélérer dès ce lundi avec l'ouverture des doses à tous les plus de 50 ans, la commune de Saint-Savin, dans le nord de l'Isère, ouvre un centre de vaccination éphémère ce samedi 8 mai. La salle Henri-Coppard pourra accueillir jusqu'à 80 personnes. Les injections se feront avec le vaccin AstraZeneca et elles sont réservées pour l'instant aux plus de 55 ans. Si vous souhaitez vous faire vacciner, il faut s'inscrire au : 06 74 79 57 79. Le centre sera ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.