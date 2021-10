Le centre de vaccination de Royan va déménager dans un restaurant

Cela faisait des semaines que toutes les équipes étaient mobilisées. "Chaque matin, en arrivant, on ne parlait que de ça, on n'arrêtait pas se demander où ça en était entre collègues", relate Danièle Carrère, la coordinatrice du centre de vaccination de Royan. Jusqu'à fin octobre, le centre est hébergé par la mairie de Royan, dans le gymnase Cordouan. Mais la municipalité souhaiter le récupérer. Dès lors, il fallait trouver un nouveau point de chute. Et ça n'a pas été une mince affaire. Mais ils ont fini par y arriver.

C'est pour rendre service. On utilise cette salle en été pour des mariages, autant qu'elle serve

A partir du 8 novembre, au plus tard, les habitants du pays royannais iront se faire vacciner.... Dans le restaurant de Kévin Maurice, le Saint Moritz, à Breuillet : "J'ai rendu service. Visiblement, ils étaient dans le besoin. Autant que ma salle serve." Elle a tout de suite séduit Danièle Carrère et ses collègues. "Elle fait 400 m2, on l'utilise pour les mariages pendant la saison estivale", décrit le gérant. Danièle Carrère a elle tout de suite vu qu'elle répondait à toutes leurs exigences : "Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite, il dispose de la fibre, il a un grand parking..."

Avec la troisième dose, il y aura du monde à vacciner sur le territoire

Seul inconvénient, il est à peine plus petit que le gymnase. "Mais on aura suffisamment pour répondre à la demande : trois médecins pour trois infirmiers, on devrait faire _entre 350 et 450 vaccinations par jour_", précise Danièle Carrère. Le centre sera ouvert trois jours par semaine : lundi, mercredi, vendredi. Puis la coordinatrice ajoute : "On se tient prêts de toute façon. Si la demande augmente subitement, on élargira les créneaux."

Danièle Carrère est réellement soulagée d'avoir trouvé : "C'est important que cette activité perdure. Il y a la troisième dose. Comme nous avons ouvert en avril, les personnes concernées vont revenir vers nous en novembre. Et _vous savez bien que dans notre agglomération, il y a une forte population qui a plus de 65 ans_. On n'aurait pas pu faire sans."

Et elle va pouvoir respirer quelques mois. Elle et son équipe posent leurs cartons dans la salle de réception du Saint Moritz jusqu'à fin février. Reste quand même le déménagement à gérer. "Cela va être une sacrée logistique", anticipe-t-elle. Transfert qui aura lieu la première semaine de novembre. Les dernières personnes qui recevront une injection au gymnase Cordouan sont celles qui ont pris rendez-vous pour le 29 octobre.