Un centre de vaccination va ouvrir à Saint-Médard-en-Jalles, près de Bordeaux

Pour essayer de combler le retard pris par la France dans la campagne de vaccination, certaines communes en Gironde s'organisent en ouvrant un centre de vaccination ce lundi 29 mars à Saint-Medard-en-Jalles. C'est le fruit d'un travail collectif avec les communes d'Eysines, le Taillan-Médoc, Saint-Aubin de Médoc ou encore le Haillan. Ce centre a été validé par l'Agence régionale de santé (ARS) et il administrera des doses du vaccin Moderna, "ce qui nous réjouit" avoue Andréa Kiss, maire du Haillan, faisant référence à la controverse autour de celui d'AstraZeneca. 30 médecins et 40 infirmiers se sont portés volontaires et seront rémunérés par l'ARS. L'objectif étant d'accompagner cette "montée en puissance" que le gouvernement appelle de ses vœux d'ici le mois d'avril.

Prise de rendez-vous obligatoire

L'objectif affiché par les élus est de vacciner 200 personnes par jour dans ce centre, mais surtout aller vers les habitants. Quand on regarde la carte de la métropole bordelaise, on voit remarque que ce secteur au nord-ouest de Bordeaux est l'un des plus éloignés des autres centres de vaccination - le plus proche étant celui du Bouscat à plus de 20 minutes de voiture. Celui-ci sera situé dans le club-house du complexe sportif Robert Monseau, rue Charles Capsec à Saint-Médard-en-Jalles (voir carte ci-dessus) et va concerner directement les 80 000 habitants de ces cinq communes. "Sans compter les autres habitants du Médoc qui devaient aller jusqu'à celui de Lacanau", ajoute Stéphane Delpeyrat, maire de Saint-Médard-en-Jalles.

à lire aussi Coronavirus : la vaccination sera ouverte aux plus de 70 ans à partir de samedi, annonce Emmanuel Macron

Au début, ce centre ne sera ouvert que du lundi au vendredi de 9h à 18h, malgré les demandes du président de la République de vacciner "au maximum, matin, midi et soir [...] il n'y pas de week-end et de jours fériés pour la vaccination". Stéphane Delpeyrat se défend et avance que "si demain, il faut ouvrir plus largement on le fera". Pour recevoir une première dose dans ce centre, il faudra impérativement prendre rendez-vous (possible à partir de ce jeudi) avant de venir, soit sur internet en passant par Doctolib, soit en appelant l'une des cinq mairies. Pour les premières semaines, la police municipale de St Médard en Jalles sera dans les parages pour gérer les éventuels récalcitrants qui voudraient se faire vacciner, même sans rendez-vous.