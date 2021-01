Un centre de vaccination va ouvrir cette semaine dans l'Yonne

Les derniers arbitrages dans l'organisation de la vaccination des soignants seront pris ce mardi et mercredi. Un accès au vaccin qui était attendu en particulier par les médecins.

Pour Christophe Thibault, généraliste à charmoy et président de la fédération des médecins de France dans l’Yonne, il y avait même urgence à vacciner les soignants : "l'âge moyen des médecins dans notre département est à peu près de 58 ans. Il y en a beaucoup qui ont plus que cet âge-là et qui sont donc extrêmement à risque."

"Etre vacciné permet de réduire le stress des médecins et de prendre les choses de manière plus reposée" - Christophe Thibault, président de la FMF dans l'Yonne Copier

Un soulagement pour les soignants

Et pour beaucoup de soignants, la vaccination va être un soulagement explique Christophe Thibault : "se savoir plus ou moins protégé, permet d'avoir un peu moins de stress au niveau de la prise en charge du patient. Cela permet de prendre les choses de manière beaucoup plus reposée."

Des soignants à leur tour mobiliser pour vacciner

Même satisfaction pour Alain Miard, président de l’ordre des médecins dans l’Yonne : "il fallait accélérer, ils ont accéléré. Ils vont faire ce qui était prévu sur deux mois, mais beaucoup plus rapidement." Car pour lutter contre cette épidémie qui va encore durer, il faut que tous les personnels utiles puissent être opérationnels rappelle le représentant du corps médical : "on va avoir besoin comme lors de la première vague de la réserve des professionnels de santé. On aura besoin de médecins ou d'infirmières retraités qui viendront prêter main forte pour organiser ces centres de vaccination."

L'hôpital d'Auxerre, établissement pivot pour la vaccination

Les personnels des établissements publics comme les libéraux devraient être mis à contribution pour vacciner à tour de bras dans ces centres de vaccinations. 5.000 doses doivent arriver ces jours-ci à l’hôpital d’Auxerre, établissement pivot dans la distribution des vaccins. D’après nos informations, un système de prise de rendez-vous pour les soignants devrait se mettre en place, grâce à une plateforme médicale en ligne.