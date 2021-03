Un centre médical de soin immédiat va ouvrir à Poitiers pour désengorger les urgences

Le 1er mars 2021, une nouvelle offre médicale va voir le jour zone de la république à Poitiers. C'est un centre médical de soin immédiat. Deux médecins et deux infirmiers se relayeront sept jours sur sept pour accueillir des patients et soigner les urgences, mais seulement les moins graves. L'objectif est de baisser la fréquentation des urgences de l'hôpital, où 70 à 80 % des patients ressortent dans la journée.

Avec trois salles de soins, deux salles d'attente, un table de radiographie et une pharmacie, tout types de "petites urgences" peuvent être soignées. Pas qu'elles ne soient pas importantes, mais elles peuvent "être prises en charge autrement" selon le docteur Jean-Yves Lardeur. Un médecin et un infirmier seront présents chaque jour. Du lundi au vendredi ça sera de 8h à 20h. Les week-ends et jours fériés, de 9h à 19h. Le centre couvre l'agglomération de Poitiers et estime avoir à terme 18 000 patients, 40 à 50 par jour.

Baisser les coûts pour la sécurité sociale

Le lien avec les autres professionnels de santé est assuré pour présenter aux patients le parcours de soin. En fluidifiant et en allégeant les urgences et en renforçant le lien avec les autres professionnels, ça va permettre à la sécurité sociale de faire des économies. Quand un passage aux urgences coûte en moyenne 200 €, passer par un centre de soin coûte un peu moins de 100 €. L'offre de soin n'en est pas moins bonne.