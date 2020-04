Un centre médical spécial coronavirus ouvre à Sassenage

Les centres médicaux "spécial covid-19" font petit à petit leur apparition dans tout le pays au gré des ententes entre médecins et de l'aide des collectivités pour les locaux. L'un d'eux ouvre ses portes ce jeudi matin à Sassenage, dans la banlieue de Grenoble. Ce sont les généralistes de la région Grand-est qui, à la lumière de leur expérience, ont conseillé à leurs homologues de s'organiser de cette manière afin de préserver le plus possible de la contagion leurs salles d'attentes et cabinets parfois étroits, ainsi que les autres patients qui s'y trouveraient.

Ce n'est pas un centre de dépistage

A Sassenage c'est dans un centre culturel prêté par la ville que près d'une vingtaine de médecins de Sassenage, Noyarey et alentours, vont se relayer pour exercer une garde "spéciale covid". Il n'est pas question de s'y rendre sans rendez-vous et ceux-ci ne sont accordés que par les médecins impliqués dans le centre et le Samu. "Ce n'est pas un centre de dépistage, insiste le docteur Dominique Godet, référent du centre médical, les gens qui présentent des symptômes (légers) de Covid doivent en premier lieu contacter leur médecin généraliste et normalement le médecin gère le patient d'abord en téléconsultation". C'est lorsque surviennent des complications, "souvent dans la période entre le 6e et le 10e jour" qu'il faut alors examiner physiquement le patient et c'est cet examen qui se fera au centre médical spécial. Il peut être amené aussi à recevoir des patients sans généraliste adressés par le 15.

Le docteur Dominique Godet, médecin référent du centre médical de Sassenage Copier

Masques et tenues de soignants

Ce centre médical sans numéro de téléphone accessible au grand public mobilise à Sassenage, outre les médecins, "des volontaires au niveau du secrétariat et du secourisme" explique le docteur Dominique Godet. Côté équipement de protection "_il y a les mairies de Sassenage et Noyarey qui nous ont aidées en nous donnant du gel hydroalcoolique et des masques et l_'armée qui nous fourni 4 kits d'équipements complets de la tête au pied par jour. Nous aurons des masques suffisants pour équiper le personnel et nous aurons des masques à donner aux malades qui n'en seraient pas déjà dotés".

Comme tous les lieux dédiés à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et compte tenu de l'avancée de cette dernière le centre médical de Sassenage s'attend à recevoir et gérer des "vagues" de patients.