Un Centre Médico Chirurgical privé de grande envergure va voir le jour à Tours-Nord

80 spécialistes, de l'ophtalmologiste au gynécologue, vont bientôt se regrouper dans une gigantesque maison de santé ultra moderne

Ce sera la plus grande maison de santé de la région et la plus innovante. Sur 3600 m2, elle accueillera 20 spécialités et 80 praticiens: ORL, ophtalmologiste, dentiste, chirurgien orthopédiste, urologue, gynécologue, dermatologue. A Tours-Nord, le Centre Médico Chirurgical de Touraine, c'est son nom, sera situé tout à côté de la clinique de l'Alliance. Il accueillera ses premières équipes médicales le 14 octobre et il ouvrira dans sa totalité en novembre. L' originalité consiste aussi bien dans le regroupement à grande échelle que dans l'origine du projet car ce sont deux médecins tourangeaux qui sont les maitres d'ouvrage, Vincent Bouétel, médecin-ORL, et Alexandre Galéano, anesthésiste-réanimateur. Le concept de ce centre sera différent d'une clinique ou d'un hôpital.

"Les bureaux et les salles de consultation seront ouverts sur l'extérieur, avec vue sur des toits végétalisés, tout en gardant la confidentialité grâce à des brise-vues. On ne retrouve pas çà dans des pièces classiques où on met des auto-collants sur les fenêtres. On a voulu remettre l'humain au centre du projet immobilier. Sur un plan médical, des médecins qui ont l'habitude de travailler ensemble pourront se voir et se rencontrer dans un même lieu, on gagnera donc en efficacité." Alexandre Galéano, l'un des deux créateurs du projet

Alexandre Galéano et Vincent Bouétel, lassés de voir des groupes immobiliers construire à tout va des cliniques sans âme, ont décidé de prendre eux-mêmes en main leur propre projet. Ils ont constitué une société baptisée SAS Médi-développement, rencontré des dizaines de praticiens, et avec le concours d'un architecte, ils ont engagé les travaux de cette maison de santé hors-norme, avec commercialisation en VEFA d'au moins 20 cabinets médicaux spécialisés pour un budget total de 10 millions d'euros.L' accueil du corps médical a été si enthousiaste que les maitres d'ouvrages ont refusé du monde.