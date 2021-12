Un centre pour former des dentistes à Poitiers : des professionnels ravis de cette annonce mais sceptiques

Le gouvernement annonçait ce jeudi 2 décembre des investissements dans le cadre du Ségur de la Santé. Il va débloquer 23 millions d'euros pour les établissements sanitaires et médico-sociaux de la Vienne, dont 20,7 millions pour le CHU de Poitiers. Autre annonce : un centre de formation en odontologie va être créé à Poitiers pour former les futurs dentistes, chirurgiens-dentistes et donc, avoir plus de professionnels sur tout le territoire.

Huit centres de formation en odontologie en France

Dans la Vienne, cette nouvelle est bien accueillie par les professionnels du monde dentaire même si certains ont quelques incertitudes. La première difficulté pour le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes dans le département, c'est le recrutement des enseignants.

"On n'est pas beaucoup sur le marché et prendre un "pool" de formateurs dans ce "pas beaucoup", et bien, cela en fait encore moins qui reste. Il va peut-être falloir penser à avoir des enseignants issus du privé et ne pas avoir peur d'aller les chercher loin", estime Alexandre Wahart, le président départemental de ce Conseil de l'ordre.

Un espoir pour avoir plus de dentistes dans la Vienne

Il y a aussi la question des moyens financiers. "Il faut des salles de soins pour que les étudiants puissent se former avec des patients et cela a un coût financier qui n'est pas anodin", décrit Amélie Philippe, la présidente du syndicat des chirurgiens-dentistes dans la Vienne.

Dans ce département où il y a 44 chirurgiens dentistes pour 100.000 habitants, un chiffre en-dessous de la moyenne nationale à 62, ce centre représente un espoir pour le syndicat des chirurgiens-dentistes. "On espère qu'avec la création d'un pôle de formation qui va de la 2ème à la 6ème année, cela donnera envie aux jeunes de rester, un peu comme avec le service d'odontologie qu'il y a déjà au CHU de Poitiers", explique sa présidente.