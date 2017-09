Un centre pour le suivi des patients aprés un accident cardiovasculaire : le Centre de rééducation du Lavarin à Avignon

C’est la semaine du cœur en cette fin septembre alors que se tiennent de mercredi à samedi au centre des congrès du Palais des Papes les 18ème Journées de rythmologie à l'initiative de la Société Française de Cardiologie

Au centre des congrès du Palais des Papes à Avignon les spécialistes et cardiologues présents vont évoquer en particulier la mort subite cardiaque dont la prévention est une priorité pour eux. Ce sont les patients atteints d’une pathologie cardio-vasculaire déjà connue qui sont les plus touchés même si cet arrêt mortel du cœur peut survenir chez des patients sains.

Un chiffre : cette mort subite est à l’origine de 40 000 décès par an en France. Or si une hygiène de vie élémentaire est à observer pour ménager son cœur quand on prend de l’âge, elle est d’autant plus indispensable après un accident cardiovasculaire.

A Avignon, le Centre de rééducation du Lavarin consacre l’essentiel de son activité dans les soins de suivi pour de tels patients. Rééducation cardiaque centrée autour du ré-entrainement physique à l’effort et aux consignes en matière de prévention. Objectif : le retour à domicile ou en institution avec l’accompagnement des traitements médicaux ou chirurgicaux.

Les conseils du médecin coordinateur du centre de rééducation du Lavarin et du président du club Coeur et Santé d'Avignon Copier

Une règle de base en tout cas : après un accident cardiaque, toute catégorie, la consigne est bien d’observer une activité physique journalière d’une trentaine de minute comme la marche mais surtout pas de se dire qu’il faut garder le fauteuil. Une alimentation équilibrée fera le reste, elle est aussi détaillée et enseignée au Centre de rééducation Clinéa du Lavarin à Avignon.