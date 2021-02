Honnête ou menteur ? La réponse est dans le son de notre voix selon un chercheur bisontin

En fonction de l'intensité, la vitesse et la hauteur de notre voix, notre interlocuteur nous trouvera plus ou moins honnête. Voilà ce que démontrent un chercheur bisontin et son équipe dans une étude publiée lundi 8 février.

Quand on parle à quelqu'un, c'est notre cerveau décide, en fonction de la mélodie de sa voix, si il est honnête et ou menteur. Plus la voix est intense, rapide et haute, plus elle paraît crédible. Voilà ce que démontrent le chercheur bisontin Jean-Julien Aucouturier et son équipe dans une étude publiée lundi 8 février.

Des mots relativement rapides, avec une hauteur de la voix qui tombe à la fin".

Jean-Julien Aucouturier, chercheur CNRS aujourd'hui au laboratoire FEMTO-ST à Besançon, a réalisé cette étude alors qu'il était directeur de recherches à l'Ircam, à Paris. Les différentes expériences menées ont permis de montrer comment nous décidons, à partir de la voix de la personne qui nous parle, si cette dernière est honnête ou plutôt menteuse. Pour en arriver à ces conclusions, le chercheur et son équipe ont fait écouter des "faux-mots" à 115 français, anglais et hispanophones, en leur demandant lesquels étaient selon eux les plus fiables.

Verdict : "Si vous voulez maximiser les chances que votre interlocuteurs pense que vous lui donnez une information fiable, il faudrait parler avec des mots relativement rapides, avec une hauteur de la voix qui tombe à la fin, et avec pas mal d'intensité sur le milieu du mot" explique Jean-Julien Aucouturier.

Jean-Julien Aucouturier, chercheur CNRS en sciences cognitives. Copier

Le chercheur ajoute que ces perceptions de notre cerveau sont "automatiques et inconscientes". Comme c'est un jugement sur la mélodie de la voix, et pas sur le fond, il est possible de croire à quelque chose de faux, et inversement. Ça n'est donc pas un "détecteur de mensonges".