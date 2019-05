Un chercheur du CNRS d'Orléans figure parmi les personnalités fichées par Monsanto

Jean-Marc Bonmatin, chimiste, chercheur au CNRS d'Orléans, fait partie des centaines de personnalités fichées secrètement par Monsato, selon Le Monde : "qu'une société travaillant pour une compagnie privée évalue de manière subjective mon travail me paraît tout à fait déplacé".

C'est le journal Le Monde et France 2 qui révèlent cette affaire : des centaines de scientifiques, politiques et journalistes ont été secrètement fichés, par des agences de communication travaillant pour l’entreprise américaine Monsanto, dont le produit phare et largement décrié est le glyphosate, herbicide classé "cancérigène probable" par l'OMS (organisation mondiale de la santé).

Parmi ces personnes fichés figurerait l'orléanais Jean-Marc Bonmatin, docteur en physique-chimie, chercheur au CNRS d'Orléans. Interrogé par France Bleu Orléans, il se dit "surpris" de figurer dans un tel fichier : "je ne me pensais pas aussi important, même si je suis actif au niveau professionnel pour un certain nombre d'expertises sur les pesticides. En plus de ça, je ne suis pas spécialisé sur le glyphosate commercialisé par Monsanto !"

Un fichage illégal ?

Mais Jean-Marc Bonmatin se dit également "inquiet" : "comment se fait-il qu'un chercheur du public spécialisé sur ces problématiques d'impacts des pesticides soit fiché, non pas pour savoir son nom, numéro de téléphone, adresse professionnelle, mais pour évaluer sa crédibilité scientifique ? Ça va beaucoup plus loin, il y a des aspects subjectifs dans ce fichage et donc _la légalité me parait douteuse_", réagit le chercheur orléanais. "Je suis classé comme plutôt opposant à Monsanto, alors que je n'ai aucun lien positif ou négatif avec cette compagnie, donc je m'interroge sur l'intérêt de ces choses-là"

Le CNRS et l'ANSES pourraient porter plainte

"Je suis plutôt du genre à prôner l'apaisement. Par contre, mes employeurs, l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) et le CNRS, _se poseront la question de porter plainte_", poursuit Jean-Marc Bonmatin qui se demande "si tout cela ne dévoile pas des stratégies beaucoup plus larges du groupe Monsato, dans d'autres pays" : "cette stratégie serait d'influencer sur des décisions d'autorisation de mises sur le marché ou de continuité de mises sur le marché", imagine l'orléanais.