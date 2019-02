Un chercheur Poitevin prouve que la vie bougeait il y a plus de 2 milliards d'années

C'est une découverte mondiale, Abderrazak El Albani, chercheur à Poitiers, et son équipe, ont prouvé que des traces de vie ont bougé il y a 2.1 milliards d'années au Gabon. Il aura fallu 10 ans pour recueillir des preuves solides.

Poitiers, France

Un chercheur Poitevin a fait, début 2019, une découverte mondiale. Abderrazak El Albani, géologue et professeur à l'université Poitiers, a démontré avec son équipe que des premiers mouvements de vie ont eu lieu il y a 2.1 milliards d'années au Gabon.

Une petite révolution dans le monde scientifique

Avec cette découverte, le chercheur a reculé l'origine de la vie mobile sur terre de 1.5 milliards d'années! Jusqu'ici, on situait les premières traces mobiles à 570 millions d'années environ. C'est donc une petite révolution dans le monde scientifique. C'est une intuition du chercheur, sa persévérance et celle de son équipe qui ont permis ce travail.

Pour s’imaginer simplement ces première traces de vie, imaginez des petits verres de terre qui traversent la vase (aujourd'hui devenue de la roche) pour trouver de l'oxygène et se nourrir. C'était en quelque sorte le tout début de l'espèce humaine.

10 ans de recherches

Et le monde entier à parlé de cette découverte menée du bureau d'Abderrazak El Albani à Poitiers : CNN, Euronews ou Radio Canada pour ne citer qu'eux. Il aura fallu 10 ans de recherches en équipe et d'allers-retours au Gabon pour démontrer ça. Vous retrouvez ici les explications du chercheur et son équipe sur le site du CNRS.