Un chercheur rouennais à l'origine d'un nouveau traitement contre les lymphomes agressifs

Avec 6000 nouveaux cas chaque année en France, 250.000 dans le monde, le lymphome est l'un des cancers les plus fréquents. Depuis 20 ans, les spécialistes cherchaient à améliorer le protocole standard de traitement des lymphomes diffus à grandes cellules, le R-CHOP, une combinaison de chimiothérapie et d'un anticorps. Mais "avec ce traitement là, il y a à peu près 35% de risque de rechute ou de progression de la maladie dans les années qui suivent le traitement" explique le Pr. Hervé Tilly, hématologue au centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel à Rouen.

Une diminution des rechutes de 27%

Trente et un chercheurs, sous la direction d'Hervé Tilly, ont donc mis au point un nouveau traitement qui associe cette fois une chimiothérapie et un anticorps monoclonal, le Polatuzumab Vedotin. "Il va amener, de manière spécifique, une chimiothérapie vers la cellule cancereuse" se réjouit le spécialiste. Un traitement ciblé qui a bénéficié aux 900 patients de l'étude dans 23 pays du monde et dont les résultats sont plus qu'encourageants selon Hervé Tilly. "Une meilleure efficacité du traitement avec une diminution des rechutes et des progressions (de la maladie) de l'ordre de 27%". Et les effets secondaires ne sont pas plus importants.

Ce nouveau protocole, qui coûte évidemment plus cher, doit encore être validé par les autorités européennes et françaises avant d'être proposé aux patients, sans doute pas avant plusieurs mois.