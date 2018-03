Calais, France

Un cheval dans un hôpital, l’image à de quoi surprendre ! Généralement, les animaux n’ont pas droit de citée dans les établissements de soins. Et en prime Peyo est du genre imposant : c'est un bel étalon de 500 kg. Un cheval qui est spécialisé dans le dressage et qui se produit dans des spectacles sur scène, avec son dresseur. Mais entre deux tournées, ils passent du temps auprès de malades, avec l’association les Sabots du cœur.

Une relation intime se noue avec les patients

A hôpital de Calais, Peyo a rencontré une quinzaine de patients, dans les services de soins palliatifs, de gériatrie, de pédiatrie et de psychiatrie. C’est le cheval qui décide s’il entre ou pas dans une chambre ; s'il ressent qu'il peut apporter quelque chose à tel ou tel patient. Il passe quinze à vingt minutes par chambre, sans les soignants et sans son dresseur. C’est une véritable relation intime qui se noue. Et comme l’animal est un as du dressage et qu’il parcourt le monde en avion, ce n’est pas l’ascenseur de l’hôpital qui l’impressionne. La galère pour lui, c’est plutôt le lino au sol, un peu glissant, avec des sabots !

Habitué à monter sur scène, et aux voyages en avion, Peyo n'est pas impressionné par l'ascenseur de l’hôpital. © Maxppp - Marc Demeure

Ce contact avec le cheval a des effets sur les patients et les soignants. La cheffe de service des soins palliatifs raconte qu’elle s’est mise à parler au cheval, sans s’en rendre compte, comme s’il faisait partie de son équipe. Les soignants ressortent de cette expérience avec un sentiment de ré-humanisation de leur travail : un joli paradoxe, avec un animal ! Et sur les malades, les effets sont visibles : un patient, qui ne verbalisait plus depuis des semaines, s’est mis à parler de ses émotions avec le cheval. Les patients concernés ont vécu des moments intenses émotionnellement. C’est ce que recherche le dresseur qui mène une étude sur les effets de cette présence équine auprès des malades.

Hygiène stricte

Il y a un protocole très strict en terme d'hygiène. Il est bien plus sévère et pointilleux que celui des patients ou de leurs visiteurs, qui entrent et sortent de l’hôpital, sans véritables restrictions. Peyo, lui, devait voir un vétérinaire tous les matins. Et durant ses deux heures de préparation, il était massé, brossé et dépoussiéré. Et son dresseur enduisait ses sabots d’une huile pour les nettoyer. Et puis l’alimentation de Peyo est très contrôlée. Il a même été dressé pour faire ses besoins sur commandes !