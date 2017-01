Un chien pour stimuler les personnes âgées dans des maisons de retraite du Biterrois

Un chien ou plutôt une chienne : Méva, participe activement aux cours de gym des pensionnaires de maisons de retraite et d'EHPAD de Béziers et de ses environs.

Depuis quelques mois, à la maison de retraite de Nissan-lez-Ensérune, aux portes de Béziers, les cours de gym sont devenus un vrai plaisir pour les pensionnaires. En effet, Anne-Gaëlle Bresson, enseignante en activité physique adaptée ne vient plus seule : Méva, sa chienne de dix mois l'accompagne .

Cet "Altdeutsch Schaeferhund" , autrement dit "berger allemand ancien type" a commencé dès l'âge de deux mois à fréquenter les établissements d'accueil des personnes du 3ème âge . Aujourd'hui, Méva répond aux appels des pensionnaires et joue avec eux. Elle ramène les balles et les frisbees qu' ils lui lancent , les incite à marcher et apprécie leurs caresses.

"Meva est un moteur pour l'activité physique mais aussi pour la réactivation de la mémoire"

C'est ce que constate Anne-Gaëlle Bresson, enseignante en activité physique adaptée et maîtresse de Méva.

Méva aide vraiment les personnes âgées Partager le son sur : Copier

Certaines personnes âgées qui ne communiquaient plus ont retrouvé la parole en appelant Méva . D'autres qui refusaient de prendre leurs médicaments ont voulu faire comme la chienne qui mangeait sa friandise...Et puis, il y a tous ceux qui se souviennent soudain du nom de leur chien lorsqu'ils étaient jeunes .

Méva dans la maison de retraite de Nissan-lez-Ensérune © Radio France - Gaëlle Schüller

Anne-Gaëlle Bresson est salariée de l'association Siel Bleu qui a pour but d'aider les personnes âgées ou en situation de handicap à maintenir au mieux leur santé . Aujourd'hui, 100 000 personnes bénéficient chaque semaine en France des activités mises en place dans toute la France par cette association qui a pour devise : " L'activité physique, c'est bon pour la santé, le bien-être et ça donne le sourire".

La fondation FDJ, Française des Jeux a décerné à Anne-Gaëlle Bresson et Méva le prix de l'Innovation. Siel Bleu a ainsi bénéficié d'un chèque de 4 500€ pour que cette belle aventure se poursuive et s'étoffe.