Un club pour accompagner les personnes hypersensibles à Aix-en-Provence

Sophie Clergue est entrepreneur et coach pour dirigeants d'entreprises. Habitante d'Aix-en-Provence, elle a fondé le Club des hypersensibles. Six semaines après sa création, il compte déjà plus de 4 000 membres.

"Être hypersensible, c'est un ensemble de caractéristiques et surtout _une tendance accrue à capter des informations_. Ces informations peuvent être de différentes natures : sensorielles, émotionnelles, intuitives ou intellectuelles", résume Sophie Clergue, la fondatrice du Club des hypersensibles, installée à Aix-en-Provence. Moins de deux mois après sa création, il rassemble déjà 4 000 personnes.

"Les hypersensibles peuvent avoir des traits de personnalité en commun. L'empathie en fait partie. Pour ce qui est de l'angoisse, c'est plutôt une conséquence problématique lorsque cette aptitude à capter beaucoup d'informations est mal canalisée", explique Sophie Clergue, en insistant sur le fait que les hypersensibles n'aiment pas être catégorisés.

L'hypersensibilité touche 17 millions de Français

Sur son site internet, Sophie Clergue propose un questionnaire pour savoir si l'on est sujet à l'hypersensibilité. "Ce n'est pas une maladie ou une pathologie donc il n'y a pas de tests officiels. Ce questionnaire est anonyme, c'est vous qui avait vos réponses. Il ne faut pas hésiter à le faire. C'est 72 questions qui permettent de vous situer", insiste la fondatrice du club des hypersensibles.

Sophie Clergue donne aussi des conférences sur une plateforme et sur les réseaux sociaux : "On va apprendre aux hypersensibles à s'affirmer, à accepter qui ils sont et à en tirer la quintessence dans le monde actuel, qui est plutôt normo-sensible. Il y a aussi un programme pour ceux qui veulent aller plus loin, _ceux qui souffrent et qui peuvent ressentir un trop plein, une saturation, une fatigue, une douleur chronique_".