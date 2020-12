Cluster à l'hôpital de Menton dans les Alpes-Maritimes

78 personnes contaminées au coronavirus dans l'hôpital de Menton : 39 professionnels de santé et 39 patients. Les malades les plus graves ont été transférés dans les hôpitaux de Sospel, Breil, Nice et dans les cliniques St Georges, St Jean et les Sources dans les Alpes-Maritimes.

Le cluster découvert dans l'hôpital, employant 550 personnes et comportant 265 lits, l'a été grâce à une vaste campagne de dépistage. La direction du Centre Hospitalier de Menton a communiqué les résultats : plusieurs personnes se sont révélées positives à la covid 19 dans le service imagerie puis dans l'unité de soins de longue durée. 39 professionnels de la santé ont été testés positif à la covid 19, dont 5 médecins, la plupart sont asymptomatiques. Concernant les patients, 39 se sont aussi révélés positifs au coronavirus.



Face à cette recrudescence de contaminés, le Centre Hospitalier de Menton a transféré les malades le plus graves dans les hôpitaux de Sospel, Breil sur Roya, Nice et dans les cliniques de St Georges, St Jean et les Sources. Depuis le mois d'avril, le Centre Hospitalier de Menton a dû accueillir beaucoup de patients covid extérieurs. Vendredi 27 novembre 2020, le service Covid de l’établissement est passé de 16 à 25 lits. Jeudi 4 décembre 2020 au soir, 23 lits étaient encore occupés.

Selon le syndicat départemental des Alpes-Maritimes Force Ouvrière, ce foyer de contamination est la conséquence d'un manque de moyens. Selon Michel Fuentes secrétaire départemental Force Ouvrière des Alpes-Maritimes, "ce n'est pas une surprise", le personnel a manqué de matériels de protection dans les services hors covid.

Ce n'est pas une surprise

Une infirmière de l'hôpital de Menton explique " on a peur de venir travailler, la direction nous a promis qu'on aurait toujours des masques FFP2 mais il y a eu des moments où on en a pas eus. Donc aujourd'hui, oui, on arrive au travail avec la boule au ventre."

Les visites sont interdites dans le secteur de soins de longue durée. Le service imagerie, où le premier foyer d’infection avait été détecté, est également fermé.