Un cluster Covid identifié à la maison d'arrêt de Limoges, au moins 3 détenus positifs

Un foyer de contamination au Covid-19 a été détecté, hier lundi, à la maison d'arrêt de Limoges. Le dépistage s'est révélé positif pour trois détenus et deux autres sont suspectés d'avoir contracté la maladie. Par mesure de précaution, et comme le veut le protocole, l'ensemble de la population carcérale et du personnel est soumis à un dépistage dont les résultats devraient être connus rapidement.

La contamination aurait eu lieu lors d'activités sportives partagées entre des détenus. En conséquence, toutes les activités physiques se font désormais en salle fermée au sein de la maison d'arrêt, avec masque obligatoire et protocole sanitaire renforcée.

Depuis le début de la crise sanitaire, c'est le premier foyer de contamination Covid qui touche la maison d'arrêt de Limoges.