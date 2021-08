Un cluster dans un camp des gens du voyage en Dordogne

Un foyer de Covid a donc été découvert sur l'aire du voyage de Coulounieix-Chamiers. A ce jour, 13 cas positifs ont été recensés. Selon le Grand périgueux qui communique ce mardi matin, plusieurs cas ont déjà été détectés du 26 au 29 août. L'aire accueille actuellement 76 personnes, 50 adultes et 26 enfants.

Test PCR et fermeture de l'aire de la Rampinsolle

L'ARS, l'Agence Régionale de Santé a décidé d'organiser sur place dés ce mardi matin, une campagne de dépistage. Des tests PCR vont être réalisés par la Protection Civile sur toutes les personnes présentes sur l'aire. Le Grand Périgueux a également pris un arrêté de fermeture. A compter de ce mardi, l'aire de la Rampinsolle ne peut plus accueillir de nouveaux arrivants. Il est également demandé aux personnes qui séjournent sur l'aire "d'y rester provisoirement et de limiter les déplacements le temps que tous les tests soient réalisés et que la situation s'améliore."